В Санкт-Петербурге умер выдающийся ученый, академик РАН, профессор Горного университета Леонид Абрамович Вайсберг. О его смерти стало известно во вторник, 29 декабря 2020 года. Доктор технических наук ушел на 77-м году жизни. Соболезнования в связи с кончиной почетного профессора выразил губернатор города на Неве Александр Беглов.- Российская и мировая наука понесли тяжелую утрату, - отметил Беглов. - Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, ученикам. Леонид Абрамович Вайсберг ярко проявил себя во многих направлениях науки. Огромны его заслуги в развитии современного горного дела и металлургии. На основе его исследований и разработок были построены крупнейшие промышленные гиганты нашей страны. В успехах добывающей промышленности России – значительная доля его труда.Леонид Абрамович был основателем и научным руководителем инновационного предприятия — Научно-производственной корпорации \\"Механобр-техника\\". Он стал автором более 200 научных публикаций, 70 авторских свидетельств и патентов на изобретения, промышленные образцы и полезные модели.- Жизнь, научная и общественная деятельность Леонида Абрамовича Вайсберга – пример для будущих поколений российских ученых. Светлая ему память, - заключил Беглов.