Полицейские Санкт-Петербурга нашли целый склад паленых сигарет. В среду, 30 декабря 2020 года, правоохранители рассказали о том, что осмотрели один из гаражей в кооперативе на Забалканском проезде во Фрунзенском районе, в котором хранились коробки табака с поддельными акцизными марками.- Обнаружено и изъято порядка 50 тысяч пачек сигарет различных марок отечественного и зарубежного производства. На всех были нанесены специальные марки с явными признаками подделки, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.Все сигареты были направлены на экспертизу, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.Личности собственника и арендатора гаража уже установлены. Однако кому принадлежит паленый табак полицейские еще выясняют. Расследование дела о поддельных сигаретах продолжается.