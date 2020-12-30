В Санкт-Петербурге дорожные службы второй день подряд борются с последствиями ледяного дождя, прошедшего 29 декабря 2020 года. Как отмечают в Смольном, справиться с подобным явлением оказалось непросто. Весь вчерашний день и прошедшую ночь дорожники убирали и вывозили снег, механическим способом чистили улицы.- Ночью на уборке города было задействовано 933 единиц техники и 400 специалистов ручного труда, - рассказали в администрации города.Также, чтобы сделать дороги и тротуары более безопасными и менее скользкими, дорожные службы использовали почти 5 тысяч кубов песко-соляной смеси.30 декабря с утра к уборке городских территорий приступили свежие бригады дорожников. Сейчас задействовано 917 единиц техники и 1248 дворников.Метеорологическая служба предупреждает, что температура воздуха в нашем городе сегодня будет колебаться около 0 градусов. А значит на некоторых дорогах могут образовываться скользкие участки.