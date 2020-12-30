Аэропорт Пулково подготовился к встрече новогодних праздников, так как именно в эти дни огромное количество людей отправляются в путешествия. Так, с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года петербургские \\"Воздушные ворота\\" обслужат более 350 тысячи пассажиров и более 3 тысяч рейсов.- Согласно расписанию, наиболее востребованными внутрироссийскими направлениями в этот период станут: Москва, Калининград, Сочи, Симферополь, Краснодар, Мурманск, Екатеринбург, Новосибирск, Архангельск, Уфа, Самара и Казань, - рассказали в Пулково.В связи с эпидемией, самыми популярными направлениями оказались российские города. А среди международных рейсов лидером является Стамбул.В Пулково отметили, что полностью готовы обслуживать пассажиров в новогодние праздники: дополнительный контроль прошла аэродромная техника, проведены необходимые инструктажи сотрудников по обеспечению безопасности и качеству обслуживания.