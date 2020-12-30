Санкт-Петербург едва избежал полного локдауна - закрытия всего и вся на новогодние праздники. Такие меры обсуждались в Смольном, но в итоге победила более мягкая позиция. Почему именно, объяснил губернатор Северной столицы.- Нужно прагматично считать экономические потери. Сколько месяцев человек может прожить без постоянного заработка? - отметил Александр Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург». - Люди брали кредиты до пандемии, потерять работу - самое страшное.Далеко не все бизнесмены могли бы безболезненно пережить закрытие в «хлебный» период. А тогда, деньги потерял бы и городской бюджет от недополученных налогов.Кроме того, власти города не хотели лишать положительных эмоций и самих горожан. Встречать новый год в закрытом на замок городе - то еще удовольствие.Поэтому Смольный уповает на выполнение петербуржцами санитарных норм, а не на ограничительные меры.Напомним, что в нынешнем варианте, рестораны будут закрыты с 30 декабря по 3 января включительно.