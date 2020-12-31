Вот и наступил долгожданный день праздника, однако погода в Санкт-Петербурге совсем не новогодняя. В четверг, 31 декабря 2020 года, не стоит ждать мягкого снега хлопьями и сугробов. Северная столица встретит Новый год теплой и сырой погодой. Поэтому вместо шерстяных варежек лучше прихватить с собой зонт.- 31 декабря северо-запад России останется в теплом секторе обширного циклонического вихря. Он сохранит в Санкт-Петербурге облачную погоду, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем, возможны гололедные явления,- рассказал ведущий специалист центра \\"Фобос\\" Михаил Леус.Так, в течение дня температура воздуха в городе на Неве будет в районе плюс 1-3 градусов, по Ленинградской области от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер ожидается теплый, юго-восточный до 3-8 метров в секунду.А в полночь в Северной столице будет облачно, без существенных осадков и около 0 градусов.