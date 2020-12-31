Год заканчивается, а борьба с коронавирусом продолжается. Утром в четверг, 31 декабря 2020 года, Смольный опубликовал последние данные по обследованию горожан на наличие инфекции. Так, накануне анализы сдали более 39 тысяч человек. Результаты тестирования будут известны в ближайшие дни.- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 39161 человека. Под медицинским наблюдением находится 825 человек. Из них 298 - контактные, 527 - на самоизоляции, - сообщили в администрации Северной столицы.Напомним, что за все время пандемии в Петербурге коронавирус выявили более чем у 238 тысяч человек. Последний месяц ежедневный прирост составляет порядка 3,7 тысяч пациентов.Также накануне власти города смягчили ранее введенные ограничения на новогодние праздники. Так, с 4 января кафе и бары смогут работать до 23:00, а не до 19:00, как говорилось ранее. Кроме того послабления коснулись и других сфер.