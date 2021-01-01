2020-й год, принесший столько бед и несчастий жителям всего земного шара в целом и петербуржцам в частности, конечно же, не мог закончиться так просто. По данным федерального штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в последний день минувшего года Северная столица стала лидерам по смертям от заражения SARS-CoV-2 – причем как по абсолютным, так и по относительным показателям.- За сутки в Санкт-Петербурге было зафиксировано 84 смерти от коронавируса – больше, чем где бы то ни было еще в России, - отметили в ведомстве. – Относительный показатель составил 143,8 смерти на 100 000 человек. Для сравнения – в Москве за сутки зафиксировали 73 летальных исхода, а относительный показатель составил 89, 6 смертей на 100 000 населения.Отметим, что ситуация эта не нова – Санкт-Петербург и раньше возглавлял списки городов с самой высокой смертностью. Разные ученые объясняют этот феномен по-разному. Самая распространенная теория – что у нас очень «возрастной» город. К тому же сюда едет лечиться большое количество тяжело и хронически больных людей, организмам которых, зачастую, оказывается не под силу справиться с болезнью.