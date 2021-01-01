Пока одна часть петербуржцев приходит в себя после новогоднего веселья и доедает вчерашние салаты, другая – носится по городу в поисках пропавших собак. Хвостатые друзья человека массово пустились в бегство, испугавшись праздничных салютов. Объявления, в которых хозяева слезно просят помочь им найти сбежавших любимцев, стали массово появляться в социальных сетях в пятницу, 1 января.- Ночью пропал щенок, примерно пять месяцев, - пишет петербурженка по имени Анастасия. Кличка Рекс. Убежал потому, что испугался салюта. Территориально - Кировский район., проспект Народного Ополчения.А в Рыбацком, например, все еще печальнее.- Помогите найти!! Важна любая информация!! – умоляет пользовательница по имени Юлия. - Потерялся пёсик, китайская хохлатая пуховая, мальчик, белый, испугался салютов, сорвался с поводка и убежал, очень напуган. В руки не дастся, звоните, как увидите, постарайтесь перегородить путь по возможности.Всего по городу сорвались с поводков и убежали не менее двадцати собак. Часть уже найдена, часть - по-прежнему бродит где-то в городе. Отметим, что грохот и вспышки способны вызвать у домашних животных сильный стресс, поэтому опытнее кинологи советуют не выпускать их на улицу во время салютов и фейерверков.