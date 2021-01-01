Завораживающее световое шоу могли наблюдать в ночь с 31 декабря на 1 января жители Центрального, Василеостровского и прилегающих районов Санкт-Петербурга. На берегу Финского залива засияла огнями «самая высокая новогодняя елка Европы» - многофункциональный комплекс-небоскреб «Лахта Центр».- Друзья, поздравляем всех с Новым годом! – написала администрация комплекса в социальных сетях. - Пусть вас окружают уют и душевное тепло, а наступающий год будет полон открытий и ярких впечатлений!Сразу после того, как пробили куранты, и прозвучал гимн России, на фасадах «Лахта Центра» и соседней «Газпром Арены» развернулось настоящее представление: по стенам забегали праздничные огни и заструились ярко сияющие в ночном сумраке световые нити. И все это – под волшебную новогоднюю песню «Щедрик» в обработке композитора Николая Леонтовича.Отметим, что подсвечивать небоскреб в Новый год – давняя и добрая традиция. Так, в 2018-м его на все праздники «раскрашивали» в зеленый – цвет новогодней елки.