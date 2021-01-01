Настоящие новогодние снегопады надвигаются на Ленинградскую область. Уже в субботу, 2 января, города и поселки накроет метель. Судя по всему, буйство стихии ожидается нешуточное – в пятницу, 1 января, за день до разгула непогоды региональное управление МЧС опубликовало штормовое предупреждение.- 02 января повышается вероятность ДТП, в том числе крупных и с участием детей, затруднений в движении по автодорогам Ленинградской области, - предупредили в ведомстве. - Также повышается вероятность возникновения происшествий на акваториях Ленинградской области, повреждений на ЛЭП, теплотрассах и линиях связи, объектов экономики, транспорта и жилого фонда, а также случаев травматизма среди населения на территории Ленинградской области.В связи с этим спасатели призывают всех жителей региона быть осторожнее и придерживаться максимально простых, но важных правил. К примеру – по возможности отказаться от поездок на автомобилях, не гулять вблизи деревьев, хрупких или неустойчивых конструкций (тех же ЛЭП, рекламных щитов и так далее), а лучше – вообще без крайней на то необходимости не выходить из дома. Отдельной строкой в предупреждении вынесены вероятные коммунальные аварии: в частности, гражданам настоятельно рекомендует подготовиться к возможному отключению электричества.Между тем в Санкт-Петербурге, напротив, будет тишь да гладь: в городе снова пришли оттепели. В ближайшие дни в Северной столице прогнозируют мокрый снег и температуру около нуля градусов.