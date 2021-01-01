Надолго запомнит эту новогоднюю ночь водитель экскаватора, который 1 января в 02:10 отрабатывал смену в поселке Симагино Выборгского района Ленинградской области. – охранял перерабатывающую технику. В какой-то момент к нему подъехал неизвестный мужчина на черном БМВ – остановился, вышел, достал автомат и открыл огонь по припаркованному экскаватору. Об инциденте «КП-Санкт-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах.- После этого неизвестный кинул за экскаватор гранату, - уточнил источник. – Граната разорвалась. У экскаватора разбиты лобовое и боковое стекла, поврежден гидравлический шланг.Стрелка на черном БМВ уже ищет полиция. Судя по всему, ему грозят серьезные неприятности – как минимум уголовная ответственность по части 2 статьи 176 УК РФ – «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Максимальное наказание, которое она предусматривает – до пяти лет тюрьмы.