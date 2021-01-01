Оттепель и слякоть в Санкт-Петербурге уже в субботу, 2 января, могут смениться по-настоящему зимней погодой. Как сообщает Северо-западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Северную столицу идут сильные снегопады. Так что – будьте аккуратнее.- 2 января в Санкт-Петербурге ночью и в первой половине дня ожидается снег, местами сильный, - отмечают синоптики. – В отдельный районах возможно налипание мокрого снега на провода, на дорогах и тротуарах – гололедица. Ветер ночью восточный, северо-восточный умеренный, днем юго-восточный, южный слабый. Температура воздуха будет колебаться в пределах -3 - +2 градусов.3 и 4 января погода изменится мало – разве что температура воздуха будет падать и уже в понедельник может опуститься до -6 градусов. На дорогах все так же сохранится гололедица – так что будьте максимально внимательны и осторожны.