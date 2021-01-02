В Россельхознадзоре отчитались по количеству лимонов, которых ввезли в Санкт-Петербург и Ленинградскую область за ушедший 2020 год. Вероятно, далее кислые цитрусовые распределились по всей России. Лидером по поставкам стала Аргентина, оттуда в Северную столицу прибыло почти 57 тысяч тонн лимонов.- Всего с 1 января 2020 года сотрудники Россельхознадзора проконтролировали ввоз на территорию Российской Федерации более 98 тысяч тонн лимонов. На втором месте по поставкам цитрусовые из ЮАР, их почти 33,5 тысяч тонн. Тройку замыкает Марокко с результатом более 6,4 тысяч тонн. Далее идут Бразилия, Уругвай, Зимбабве, Эсватини, Египет и Боливия, - передает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.Добавим, что разрешение на ввоз на территорию РФ получили только те лимоны, которые успешно прошли строгий фитосанитарный контроль.