Циклон «Кира», именованный так немецкими синоптиками, нагрянет в Санкт-Петербург в субботу, 2 января 2021 года. Северная столица может ждать облачную и теплую погоду с осадками. По словам известного синоптика Михаила Леуса, температура воздуха составит от +1 до +3 градусов.- Ветер будет юго-восточный с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Из-за циклона «Кира» пройдет мокрый снег с дождем, возможно налипание мокрого снега и провода и деревья. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы, - написал ведущий специалист Центра «Фобос» у себя в Facebook.Что касается погоды в Ленинградской области, то там немного прохладнее – от минус 3 до плюс 2 градусов по Цельсию. В отдельных районах 47-го региона тоже ждут налипание мокрого снега, а также гололед. Днем ветер будет южным и слабым, а атмосферное давление начнет понижаться.