Больше 8 тысяч дворников и 1,2 тысячи единиц техники чистят Санкт-Петербург от снега, выпавшего 2 января. Напомним, в субботу в город нагрянул циклон «Кира», принесший с собой мокрые осадки. Несмотря на потепление, в некоторых районах снег все же скапливается и мешает проезду транспорта и прогулкам пешеходов.- За прошлый день в снегоприемные пункты поступило больше 4 тысяч кубометров осадков. Максимальное значение высоты снега составило около 2 сантиметров. Для предотвращения скользкости и образования наледи дорожные службы используют противогололедные материалы, в основном песко-соляную смесь, - отчитались в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко.Добавим, что в ближайшие сутки в Северной столице сохранится облачная погода с колеблющейся около нуля градусов температурой. Синоптики и спасатели МЧС предупреждают о возможной гололедице.