Около 13 тысяч человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Об этом сообщает городской оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением «ковида» в Северной столице.- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 13 183 человека. Под медицинским наблюдением находится 846 горожан. Из них 571 - контактные, 275 - на самоизоляции, - сообщает пресс-служба городской администрации.Также, по данным Смольного, за прошедший день операторами единой справочной службы «122» обработано 4140 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом.А петербургскими волонтерами выполнено 3624 заявки. Тем горожанам, которым необходима из помощь, нужно позвонить на горячую линию по телефону: 8-800-200-34-11.Всего с начала октября 2020 года уже 99 939 человек из числа пожилых, одиноких горожан и малообеспеченных многодетных семей получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.