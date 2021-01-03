Еще 80 жителей Санкт-Петербурга стали жертвами коронавирусной инфекции. Именно столько смертей по причине «ковид-19» подтвердила комиссия по летальным исходам и лечащие врачи. Данные по суточной заболеваемости и смертности приводит общероссийский Оперативный штаб.На утро 3 января в России зафиксировано 504 новых смертельных случая. Из них 77 - в Москве и 80 - в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».Таким образом, общее число умерших от коронавируса жителей Северной столицы достигло уже 7925. Это второй по стране показатель после Москвы (11 433). При этом индекс в пересчете на 100 тысяч населения в городе на Неве в полтора раза выше столичного - 148,1 против 91,4.Зато показатели по заболеваемости в Петербурге медленно, но верно пошли вниз. На 3 января в городе отмечено 3738 новых случаев заражения «ковидом». Также в Комитете по здравоохранению отметили уменьшившуюся госпитализацию пациентов. Однако поспешных выводов в Смольном предпочитают не делать.