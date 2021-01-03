Следователи СК России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга устанавливают обстоятельства внезапной гибели 14-летней девушки, чье тело было найдено в квартире на Наличной улице поздним вечером 2 января.- 23:30 через службу «03» поступило сообщение о том, что в квартире дома 36, корпус 3 по Наличной улице без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп девушки 2006 года рождения, ученицы 8 класса гимназии № 642, - сообщает источник в правоохранительных органах.Медиков вызвала обеспокоенная мать школьницы, которой и принадлежит жилье. К сожалению, прибывшие на адрес врачи лишь констатировали смерть девушки, после чего передали информацию правоохранительным органам.К полуночи на место прибыла первая оперативная группа. Уже через 10 минут тело девушки было отправлено в морг для установления причин смерти, а с ее матерью остались беседовать следователи.Известно, что семья была неполной, однако на учете в отделе по делам несовершеннолетних не числилась.