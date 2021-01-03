Дополнительный транспорт запустили до знаменитого карельского парка «Рускеала» на новогодние праздники. С 2 по 9 января из столицы Республики Петрозаводска в горный парк будет курсировать так называемый рельсовый автобус - короткая «электричка».- Рельсовый автобус РА-3 – «Орлан» будет с 2 по 9 января курсировать по маршруту Петрозаводск – горный парк «Рускеала» – Сортавала, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.Маршрут специально разработан для жителей и гостей Карелии, желающих отправиться в на новогодние праздники в Северное Приладожье и посетить знаменитый горный парк.В пути следования «Орлан» будет делать остановки на станциях Чална-Онежская, Эссойла, Суоярви, Янисъярви, Маткаселькя, горный парк «Рускеала», Кааламо, Хелюля.Полное время в пути составит около шести часов. Состав отправляется из Петрозаводска ранним утром – в 5:50 и прибывает в Сортавалу — в 11:54. Обратно поезд уйдет в 17:20 и вернется в Петрозаводск в 23:56.«автобус2 оборудован туалетом и местом для колясок.