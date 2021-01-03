Три новых волны коронавируса могут накрыть Санкт-Петербург после новогодних праздников. По крайней мере, именно так считают в Смольном. Опасениями по поводу резкого роста числа заболевших поделился вице-губернатор Евгений Елин, приехавший на Рождественскую ярмарку, что раскинулась на Манежной площади.- Ждем после окончания праздников три новые волны. Посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков, - приводят слова Елина «Невские новости».Вице-губернатор отметил, что несмотря на то, что с койками в Петербурге все в порядке (свободны 24%), но успокаиваться ни в коем случае нельзя.- Это эффект праздников, - подчеркнул Елин, имея ввиду возможный всплеск заболеваемости из-за массового общения людей в выходные дни.Отметим, что Рождественскую ярмарку чиновник посетил вместе с губернатором Александром Бегловым.