Настоящий диджейский пульт появился в общественном пространстве на набережной реки Карповки. Установка, за которой каждый гуляющий может почувствовать себя профессионалом от шоу-бизнеса, ну или хотят бы попробовать, доступна ежедневно.- Кажется я знаю где проведу все праздничные дни. Вот так игрушку город подарил! UPD: вечером эта штука обесточена, - написал 2 января в Инстаграме один из петербуржцев.Но на самом деле, диджейский пульт был установлен на Карповке еще в декабре 2020 года, однако за новогодней суетой и по причине непогоды, когда любителей прогулок исчезающе мало, на него никто не обратил внимания.- Что-то никто не рассказал, что на Карповке появился, диджейский пульт, правда пока не совсем понятно как он работает, - писали горожане в паблике «Друзья Карповки» ВКонтакте.Принцип работы пульта простой: включается музыка на смартфоне, он кладется в центр пульта, музыка передается в колонки а двумя вертушками можно менять скорость и ритм.