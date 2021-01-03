Межведомственный городской координационный штаб Санкт-Петербурга привел новые данные по ситуации с «ковидом» в городе. Так, по состоянию на 3 января в Северной столице оказалось лишь 1579 пациентов с подтвержденным коронавирусом, зарегистрированных в федеральном регистре. Для сравнения, неделей раньше суточная заболеваемость составляла 3492 случая.- Динамика к аналогичному дню прошлой недели составила -54, 78%, - говорится в сообщении, которое приводит пресс-служба Смольного.Впрочем, число выздоровевших за прошедший день также сократилось. Причем еще более сильно - на 71,04%. Количество госпитализаций по отношению к 27 декабря уменьшилось с 916 до 570, то есть на 37,77%. Свободных инфекционных коек в городе - 20%Впрочем, власти Петербурга не склонны рано радоваться. и считают, что на показатели имеют влияние праздники, когда пациенты всеми правдами и неправдами стремятся остаться дома.- Нельзя успокаиваться. Это эффект праздников. С койками у нас сейчас все спокойно. Ждем после окончания праздников три новые волны. Посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков, - отметил вице-губернатор Евгений Елин.