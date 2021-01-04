За минувший день в Санкт-Петербурге проверили на коронавирус еще 10 902 человека. Наблюдается тенденция того, что в новогодние праздники охват тестированием существенно снижается. Из почти 11 тысяч проверенных горожан здоровье 1238 оказалось под сомнением, теперь за ними следят врачи. Среди них 653 человека являются контактными, а 585 сидят на самоизоляции.- С 5 октября по 3 января включительно 1146 петербургских волонтеров приняли 381 заявку на помощь нуждающихся, большая часть из которых уже выполнена. Кроме этого 99 939 нуждающихся человек получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов. Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11, - сообщили в пресс-службе Смольного.Добавим, что в Северной столице остается востребованным «санитарное» такси, которое развозит врачей по домам к зараженным пациентам. Машины посетили уже 6420 адресов.