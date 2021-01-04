Санкт-Петербург стал абсолютным лидером среди городов России по суточному приросту заболевших коронавирусом. Накануне в Северной столице инфекцию выявили у 3657 горожан. Это даже больше, чем в Москве – на 66 зараженных человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 в РФ Санкт-Петербург еще ни разу не обгонял столицу, так что период с 3 на 4 января войдет в историю.- Всего с начала пандемии в Северной столице медики выявили коронавирус у 257 007 человек. Умерли от инфекции 8004 горожан (+79 за сутки), а полностью выздоровели 152 450 (+1626), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.Добавим, что все последние и актуальные новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге собраны в отдельном материале «Комсомольской правды». Также с 4 января в Северной столице открылись заведения общепита после окончания срока действия запретов по COVID-19.