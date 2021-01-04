56-летний петербуржец умер в одной из аптек на Коломяжском проспекте прямо во время покупки таблеток от коронавируса. О трагичном происшествии в полицию сообщила шокированная заведующая организации Все произошло 3 января около 11:40. Как рассказывает женщина, мужчина подошел к кассе, отдал рецепт от лечащего врача и попросил принести ему необходимые препараты, которые выписываются при COVID-19. Затем ему внезапно стало очень плохо.- Посетитель сел на корточки и начал задыхаться, а потом упал на спину. Ему срочно вызвали скорую помощь. К сожалению, он скончался. Личность умершего установили по паспорту. Мужчина уроженец Ленинграда, его ни разу не судили, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.Добавим, что по факту происшествия проводится проверка. Пока неизвестно, болел ли умерший мужчина коронавирусом.