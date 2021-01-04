Смольный еще раз напомнил, что в Санкт-Петербурге вновь открылись бары, кафе и рестораны, которые вынужденно закрылись с 30 декабря до 4 января из-за соответствующего запрета по коронавирусу. Власти похвалили многих бизнесменов, поставивших на первое место здоровье горожан.- Результаты контрольных мероприятий свидетельствуют о высокой предпринимательской ответственности. С 4 по 31 января общепит может работать с 6 до 23 часов. Заведениям снова необходимо иметь QR-код и соблюдать стандарты безопасной деятельности, - рассказывают в аппарате вице-губернатор Евгения Елина.Не обошлось и без нарушителей. 3 января с поличным поймали грузинский ресторан на улице Некрасова, внутри которого трапезничали около 20 посетителей. Входные двери заведения закрыли и опечатали. Владельцу грозят административные санкции.