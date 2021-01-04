Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге опубликовал свежий отчет, согласно которому в городе снизилось число госпитализаций больных инфекцией и с пневмониями за минувшую неделю. При этом доля пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, все еще остается высокой – на уровне от 24 до 25 процентов.- Снижение числа госпитализаций связано с тем, что в новогодние праздники горожане реже обращаются за медпомощью, так как не хотят проводить выходные в больнице. Поэтому мы бы наоборот хотели предостеречь их от самолечения. При коронавирусе человек может на первых порах не чувствовать серьезного поражения легких. Но длительно сохраняющаяся температура и одышка – повод для срочного обращения ко врачу, - сообщили «Комсомолке» в Комздраве.Добавим, что комитет по здравоохранению опубликовал телефоны для записи на вакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге.