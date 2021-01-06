Полицейские, росгвардейцы, сотрудники Роспотребнадзора и Смольного продолжают проводить рейды и проверять, насколько хорошо жители и предприниматели Санкт-Петербурга соблюдают новогодние «антиковидные» ограничения.– За последний рейд, который прошел минувшей ночью, было проверено и опечатано два заведения, – сообщили «Комсомолке» в Комитете по контролю за имуществом. – В отношении 66 посетителей (18 человек – в одном заведении, 48 – в другом) составлены протоколы об административном правонарушении. При рассмотрении дела в отношении каждого физлица будет решаться вопрос о штрафе.Ежесуточно Петербург патрулируют более 20 мобильных бригад Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасности, уполномоченных составлять протоколы. С начала новогодних праздников рейды уже охватили 18 заведений, решивших поработать в ночное время, а также незаконное народное гуляние на Конюшенной площади.Как отмечают в Смольном, в целом ситуация с соблюдением ограничительных мер остается стабильной.