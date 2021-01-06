В неприятной ситуации оказались дачники Ломоносовского района Ленобласти: вместо того, чтобы семьями провести зимние каникулы на свежем воздухе, им, кажется, придется возвращаться в квартиры. Ведь до конца праздников они остались без воды.Вода исчезла из садоводства «Трансмаш», насчитывающего около 800 участков и полторы сотни огородов, вчера днем, 5 января. Причиной стала авария на водопроводных сетях.– «Водоканал Санкт-Петербурга» заявили об отсутствии аварии на своей территории, наш водопроводчик провел обследование водопроводных сетей до ВНИИТрансмаш и тоже прорыва не обнаружил, – сообщают в СНТ. – Оставалась одна причина – прорыв на территории института, что и было подтверждено утром 6 января.Так как водопровод находится на балансе института, обратиться в «Водоканал» с просьбой о его ремонте может только НИИ, причем не любой сотрудник, а руководитель. Сами дачники инициировать и тем более проводить работы не могут, потому что нужны согласования и с НИИ, и с властями: в месте прорыва проходит множество коммуникаций, в том числе газопровод.– По результату работы с представителями ВНИИТрансмаш стало понятно, что проведение восстановительных работ до окончания выходных не гарантировано, – констатируют в СНТ.Между тем, воды в домах нет вот уже сутки. Дачники призывают администрации Ломоносовского района и Ленобласти подключиться к ситуации и помочь провести ремонт оперативно.