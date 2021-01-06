Жилищный комитет продолжает проверять районы Санкт-Петербурга на качество зимней уборки. Сегодня, 6 января, ежедневный рейд охватил Колпино, Пушкин и Красное Село.Больше всего нареканий к качеству уборки дворов вызвал Красносельский район: из 20 проверенных адресов снег и лед в избытке обнаружили по четырем. Неидеальными показали себя и другие районы города. Всего из 60 проверенных адресов нарушения нашли на 11.– Наибольшее количество замечаний в связи с наледью и снежными шапками на кровлях жилых домов выявлено в Пушкинском районе: из 20 проверенных многоквартирных домов снежно-ледяные образования были на трех, – констатируют в Жилищном комитете Санкт-Петербурга. – Кроме того, около двух домов отсутствовали ограждения опасных зон.Об итогах проверки известили районные администрации.Кстати, сегодня к уборке внутриквартальных территорий привлекли 8240 дворников и 345 спецмашин. Но если качество уборки не устраивает, пожаловаться на снег, лед и сосульки можно по телефону горячей линии Жилкома: 8 (812) 409 73 78 (с 09:00 до 21:00).