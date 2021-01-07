Дольше ожидаемого пришлось провести в пути пассажирам «ласточки», ехавшей из Печор в Санкт-Петербург вечером 6 января. Еще в Псковской области на пути скоростной электрички внезапно встал неисправный товарный состав, перегородивший дорогу.- 6 января, в 19:10 (мск) на перегоне Торошино – Молоди Октябрьской железной дороги была обнаружена неисправность локомотива грузового поезда, которая повлекла за собой задержку поезда № 812 «Ласточка» Печоры - Санкт-Петербург Балтийский 1 час 30 минут, - сообщала пресс-служба Октябрьской железной дороги.Отметим, что изначально электричка должна была прийти в Северную столицу около одиннадцати часов вечера - полное время в пути составляет 4 часа 27 минут, однако из-за задержки прибыть до закрытия метрополитена не получилось. В связи с этим ОЖД выделило четыре автобуса для развозки пассажиров по домам.