Супружеская пара выборгских пенсионеров, заслуженных педагогов, осталось без крыши над головой после пожара, произошедшего в первые январские дни в их квартире. Пожилых людей приютили в кризисном центре, но в огне погорельцы потеряли буквально все.- Вчера (5 января - прим.ред.) случился крупный пожар в Выборге. Полностью выгорела двухкомнатная квартира. В этой квартире проживали два заслуженных педагога города Выборга. Учитель с 50-летним стажем Карпова Людмила Семеновна и скульптор и педагог Лейтман Тувий Израилевич, им больше 80 лет, - написала в соцсетях сотрудник Центра помощи Виктория Шутова.По ее словам, сейчас пенсионерам выделена отдельная комната, но они очень привязаны к дому и хотят вернуться в свою квартиру. Однако там предстоит сделать капитальный ремонт, средств на который, увы, нет: «Сегодня ночь Рождества. Давайте сотворим для них рождественское чудо».Некоторые жители Выборга уже вспомнили педагогов, у которых учились в детстве. Вызвались помочь и другие, совершенно незнакомые люди: «С ремонтом готов помочь. Хотя я сам не из Выборга. Но готов приехать, сделать»; «Чудесная Людмила Семеновна учила моего брата французскому в 14 школе. Поможем! Главное сами живы-здоровы»; «Готов помочь микроавтобусом с перевозкой стройматериала в небольшом объёме. Меня Тувий Израилевич учил скульптуре в ДХШ».