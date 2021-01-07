«Мазда-3» сгорела на внешней стороне КАД. ЧП произошло днем 7 января в районе Вантового моста, а свидетелями инцидента стали проезжавшие мимо водители, снявшие происходящее на видео и опубликовавшие его в соцсетях.- На КАД после Вантового моста в сторону Мурманского шоссе горит машина, - сообщали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» случайные очевидцы.Буквально за пару минут иномарка была полностью уничтожена огнем. За это время в машине пару раз успело что-то громко хлопнуть, напугав зевак. Водитель, а точнее «водительница» легковушки успела спастись.- Я проезжал мимо, в салоне никого не увидел. Водитель - девушка, мы ее видели, точно жива, - пишут петербуржцы в комментариях.Вскоре к месту ЧП прибыли пожарные, но им лишь оставалось залить пеной обгорелый остов и смыть с асфальта пятна масла.