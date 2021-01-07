Региональное управление МЧС России по Ленинградской области опубликовало предупреждение по результатам метеосводки, полученной от синоптиков. В нем спасатели сообщают о факторах опасности, подстерегающих как водителей, так и пешеходов.- 8 января ожидается преобладание облачной погоды. Ночью местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха в течение суток -4...-9 гр., ночью местами на востоке до -13 гр. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщает пресс-служба МЧС.Но если в пятницу будет просто скользко и холодно, то в выходные жителей региона ждут настоящие морозы. В ночь на субботу термометры покажут до -22 градусов, а в воскресенье температура опустится еще ниже.- 10 января температура воздуха ночью составит -13...-18, при прояснении местами -20...-25 градусов, днем -10...-15, на востоке местами до -20 градусов, - сообщают спасатели.В Петербурге также будет прохладно. 9 января будет до -14 ночью и -9...-11 днем. А в воскресенье еще морознее: до -18 в ночное время суток и -11...-13 днем.