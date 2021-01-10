В Санкт-Петербурге продолжается вакцинация горожан от коронавируса. За девять праздничных дней прививку сделали уже 6 тысяч 998 горожан. В первую очередь это медики, работники социальной сферы, учителя, силовики и работники СМИ. Вакцину получили уже 80 журналистов.- В общей сложности в Петербург поступило 22 692 комплектов доз вакцины от COVID-19, которые распределены по поликлиникам. Сейчас доступно 9 685 доз препарата. В январе ожидается поcтавка еще 88 тысяч доз, - сообщили в правительстве Петербурга.За все время прививочной кампании в городе получили вакцину уже больше 13 тысяч человек. При этом 384 закончили цикл вакцинации.