В Санкт-Петербурге за прошедшую неделю число госпитализаций пациентов с коронавирусом выросло на 22,5 процента. Такой вывод следует из доклада городского правительства. Если неделей ранее в больницу за сутки поступали 570 пациентов, то сейчас госпитализируют 698 человек в сутки.- Число обратившихся за медицинской помощью пациентов с коронавирусом возросло на 35 процентов, - следует из доклада. - Если ранее за сутки к врачам обращались чуть более полутора тысячи пациентов, то сейчас ежесуточно обращаются 2 141 пациент.Количество выздоровевших при этом возросло почти на 200 процентов! Если ранее из стационаров выписывали по 900 человек, то сейчас более 2,6 тысяч.