Одна из семей Санкт-Петербурга с начала января переживает личную трагедию. Больше недели назад у них из дома сбежала любимица по имени Джульетта. Это красивое имя принадлежит небольшой собаке с черной спинкой и рыжими \\"носочками\\". Поиски беглянки продолжаются и хозяева обратились к петербуржцам с просьбой о помощи. Сообщение об этом появилось в социальной сети вечером в воскресенье, 10 января 2021 года.- Уже неделю как из дома убежала собака! Джульетта или просто Джуля. Убежала из Фрунзенского района, но уже была замечена и в Невском и в Центральном, так что легко может оказаться где угодно, - рассказал хозяин Федор Константинов.Джульетта невысокая собака, худая и пугливая, с добрыми глазами. Спинка у нее черная, мордочка и лапки рыжие. В момент пропажи на ней был розовый ошейник. Должна отзываться на свое имя, но может не подходить ближе чем на метр.- Если вы видели или обладаете какой-либо информацией об этой собаке, пожалуйста свяжитесь со мной по телефону 89657770570. Чудеса должны случаться, - надеется Федор.