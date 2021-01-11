Конец минувшего 2020 года в Санкт-Петербурге выдался очень теплым. Казалось, что и Новый год горожане снова встретят без снега. Однако с наступлением января погода изменилась и наступила настоящая снежная зима с морозами. Температура воздуха в городе опустилась ниже 10 градусов, а ночь на 11 января 2021 года оказалась самой холодной с начала зимы.- Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала зимы. Минимальная температура воздуха опустилась до минус 14,4 градусов, - рассказал ведущий синоптик центра \\"Фобос\\" Михаил Леус.Однако уже утро оказалось холоднее ночи. По данным Российского государственного гидрометеорологического института на 8 часов утра в Петербурге установился 16 градусный мороз. Днем потеплеет до минус 10-12 градусов.Отметим, что самое холодное 11 января было зафиксировано в 1987 году. Тогда отметка на термометрах опустилась до минус 31,9 градусов. А самый теплый день был в 1993 году - в Петербурге было плюс 2,9 градусов.