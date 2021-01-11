Ленинградская область и Санкт-Петербург развивают транспортное сообщение. В ближайшее время появится новый автобусный маршрут, который свяжет западное Мурино и Выборгский район Северной столицы. Об этом в понедельник, 11 января 2021 года, рассказала администрация 47-го региона.- 2021 год добавляет автобусов новостройкам. Ленобласть запускает маршрут из западного Мурино до станции метро \\"Проспект Просвещения\\", - рассказали в администрации.Первый обновленный маршрут автобуса 205А отправится уже в эту пятницу, 15 января. Его путь будет проходить от улицы Шувалова в Мурино, далее через новую развязку с КАД в сторону проспекта Культуры. Льготы на проезд также будут действовать. Пока на маршруте будет работать 10 низкопольных автобусов.Отметим, что на данный момент от Мурино до \\"Проспекта Просвещения\\" курсирует автобус 205, однако свой путь он прокладывает через восточную часть города.