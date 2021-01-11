За время новогодних каникул ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге немного утихла. Горожане стали меньше сдавать анализы на наличие инфекции. Так, по данным Смольного на понедельник, 11 января 2021 года, за последние сутки обследование прошли больше 25 тысяч человек.- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25340 человек. Под медицинским наблюдением находится 1747 человек. Из них 269 - контактные, 1478 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.Отметим, что с 6 января ежедневный прирост зараженных снизился с 3,6 тысяч до 3,3 тысяч, а после и вовсе до 3 тысяч человек в день.Так, с начала пандемии в Петербурге заболели в общей сложности более 276 тысяч местных жителей. Жертвами коронавируса стали 8 378 человек. Выздоровели более 166,4 тысяч петербуржцев.