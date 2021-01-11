Полиция Кировского района Санкт-Петербурга разбирается в обстоятельствах гибели 8-летней школьницы, тело которой в ванной комнате арендной квартиры нашли ее родители. Трагедия произошла поздним вечером в последний день новогодних каникул.- 10 января в 23:19 в дежурную часть ГУ МВД через 112 поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома 2, корпус 2 по Дачному проспекту ребенок захлебнулся в ванне,- сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.Приехавшие на место экстренные службы установили, что девочка погибла и помочь ничем нельзя. Внешних следов насильственной смерти на теле не обнаружено, но точные причины смерти установит судмедэкспертиза.Известно, что жертвой ЧП оказалась ученица второго класса одной из петербургских школ, а ее тело обнаружили взрослые. Школьница жила в квартире вместе с матерью и отчимом - гражданином Белоруссии. Семья считалась благополучной и на учете в надзорных органах не состояла.