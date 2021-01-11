За время новогодних каникул эпидемическая ситуация в школах Санкт-Петербурга улучшилась. Количество болеющих учеников и педагогов после долгих выходных сократилось на треть. Об этом в понедельник, 11 января 2021 года, сообщили в комитете по образованию города.- По данным на 11 января в школах из-за болезни отсутствуют 2608 детей (0,5% от общего количества обучающихся), что на 1069 детей меньше, чем было зафиксировано в конце прошлого года, - отметили в комитете.На больничном остаются 1142 сотрудников школ - это 3,4% от общего количества по городу. Отмечается снижение на 444 человека. Аналогичная ситуация складывается и в дошкольных образовательных учреждениях, в которых также наблюдается снижение количества болеющих детей и воспитателей.Также 11 января все школы возобновили работу в очном режиме. На дистанционном обучении находятся только тра класса, в которых учатся 115 детей. В конце прошлого года в таком режиме учились 7148 детей из 289 классов.