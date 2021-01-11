В Санкт-Петербурге осужден военнослужащий по контракту войсковой части Росгвардии за дачу взятки сотруднику ДПС. Как сообщили в понедельник, 11 января 2021 года, в военном следственном управлении следственного комитета по Западному военному округу, в отношении прапорщика Даниила Макарова было собрано достаточно доказательств для вынесения приговора.- Следствием и судом установлено, что в ночь 25 августа 2020 года Макаров, находясь в 42 отделе полиции, желая помочь своему другу избежать привлечения к административной ответственности, пытался дать взятку сотруднику ДПС в размере 20 тысяч рублей, чтобы тот не составлял акт, - сообщили в военном следственном отделе.Однако сотрудник дорожной полиции деньги брать не стал и сообщил об этом начальстве. На прапорщика возбудили уголовное дело.Суд принял решение о взыскании с обвиняемого штрафа в размере 200 тысяч рублей.