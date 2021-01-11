Управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области подвело итоги прошедших новогодних праздников. И они оказались неутешительны. Кроме большого числа пьяных водителей, отмечено и больше десятка смертельных аварий.- На территории города и области с 1 по 10 января зарегистрировано 2490 ДТП. Из них 107 дорожных происшествий - с пострадавшими. В них погибли 14 человек и еще 128 были ранены. В числе получивших травмы - девять детей, - сообщил на пресс-конференции старший инспектор 5 отдела Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, майор Дмитрий Заставский.Также, по словам представителя полиции, сотрудники ДПС вышли в посленовогодние рейды по выявлению нетрезвых автомобилистов. Всего ими было оформлено 292 водителя за состояние алкогольного опьянения. Еще 136 человек отказалось от освидетельствования, что не поможет им избежать ответственности. Всех ждет крупный штраф и лишение прав.