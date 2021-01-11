Главное управление МЧС по Ленинградской области предупредило жителей региона о морозах и метели, которые ждут уже в ближайший вторник, 12 января. Столбик термометра кое-где опустится ниже -20, а «приятных» ощущений добавит резкий ветер.- Погода облачная, на востоке с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, на западе области местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью на западе -10...-15, днем -6...-11 градусов. На востоке ночью -16...-21, местами до -24, днем 13...-18 градусов., местами до -22 гр. На дорогах возможна гололедица, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства со ссылкой на данные синоптиков.Но и это не предел. В среду, 13 января ночью в восточных районах Ленинградской области температура может понизиться до -28, а 14 января и до -30 градусов.В связи с этим местных жителей, и в особенности автомобилистов, призывают быть осторожными и не забывать одеваться по сезону.