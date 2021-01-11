Куртка с подогревом, как из фантастических фильмов, может стать реальностью уже в ближайшем будущем. Такую разработку представили на суд публики петербургские ученые из университета ИТМО, стартапа WARMR и производителя одежды Red Fox. При этом температуры, которые сможет выдерживать одетый в куртку человек, встречаются разве что на Северном полюсе.- Куртка сможет сохранять тепло в течение шести часов даже при экстремальных морозах до -70 градусов, - пишет «Мойка 78».По словам разработчиков, основной идеей стало нанесение на специальной пасты из функциональных полимеров — мелкодисперсного графита и углеродных нанотрубок, которые используются уже сейчас для обогреваемых чехлов для велосипедных сидений или ручек детских колясок.Для питания обычной по виду куртки нужен обычный внешний аккумулятор от смартфона. Запустить продукт в производство планируется уже в 2021 году. В будущем по той же технологии будут изготавливать штаны, спальные мешки и прочую экспедиционную атрибутику.