Пресс-служба петербургского аэропорта Пулково опровергла, точнее не подтвердила возобновление международных рейсов из Финляндии в Россию, о чем днем 11 января писали многие СМИ со ссылкой на финского перевозчика Finnair.- Да, мы читали все эти материалы. Однако для начала полетов авиакомпания должна получить соответствующие разрешения от пограничных ведомств, Росавиации и направить заявление на прием рейсов нам. Мы таких документов на данный момент не получали. В Finnair подтвердили лишь наличие планов возобновить полеты, но сказать точно, что это произойдет 28 января, нельзя, - рассказали корреспонденту «КП-Петербург» представители Пулково.Напомним, что регулярное авиасообщение между Петербургом и Хельсинки прервалось в конце марта 2020 года из-за карантинных ограничений. Потом, в июле, Finnair заявляла о возобновлении полетов, но это так и осталось лишь планами - эпидемическая ситуация не позволила открыть границы.- Бронирование билетов на сайте ничего не означает. Их можно выбрать и в Париж, однако рейсов туда нет, - заявили в Пулково.