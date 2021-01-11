Появилась статистика, посвященная нарушениям по коронавирусу в Санкт-Петербурге за 2020 год. К примеру, уполномоченные лица составили около 5,5 тысячи административных протоколов на тех горожан, кто отказался надеть маску в метро, торговом центре, наземном транспорте или других общественных местах.В итоге из этого числа суды рассмотрели 3 205 дел, из которых 379 прекратили, не найдя повода для претензий, а также вернули 1 295 документов тем, кто их составлял. Основным наказанием стал не штраф, а предупреждение.- Что касается протоколов по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания – Прим. ред.), то поступило 1 521 дело, рассмотрено с назначением наказания – 459 дел, прекращено – 341 дело, возвращено тем, кто составлял протоколы – 512 дел, - добавляют в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.