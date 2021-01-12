В Санкт-Петербурге умер Сергей «Силя» Селюнин, лидер музыкальной группы «Выход», выступавшей на сцене знаменитого Ленинградского рок-клуба с начала 80-х. Он скончался на 63-м году жизни. О трагедии сообщил в своих соцсетях арт-директор клуба «Археология» Николай Ноздрин. По его словам, причиной смерти точно не является коронавирус.- Силя – все. Как сейчас принято писать – не ковид. Подробностей не знаю и, увы, не неожиданно. Силя был одним из столпов того, что принято называть русским роком, начинал с великими, но не стал легендой, а стал настоящим мифом. С ним умерла целая эпоха. Он делал настоящий рок-н-ролл, - написал Ноздрин на своей странице во «Вконтакте».Добавим, что Селюнин за время творческой карьеры записал больше 20 альбомов и сборников и отметился сотрудничеством с музыкантами из «Аквариума». В декабре 2020 года он дал свои последние 2 концерта. В официальной группе «Выхода» во «ВКонтакте» объявлен сбор средств на похороны Сили, в помощь его дочери.